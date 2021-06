Moderní pětibojařky Roubíčková s Novotnou byly na MS osmé ve štafetě

"Holky dostaly poměrně složité koně, kteří měli problémy už v testovací jízdě," konstatoval v tiskové zprávě reprezentační trenér Jakub Kučera a ohledně parkuru vyjádřil obavy i do dalšího průběhu šampionátu. "Koně jsou tu naprosto nevyrovnaní. Upřímně mě vyděsily výsledky toho oficiálního testu, kde z padesáti koní jich šestadvacet při přezkoušení vůbec nedošlo do cíle ani s vlastním jezdcem. Nepamatuji si, že by se někdy něco takového stalo na mistrovství světa. Uvidíme, jak to bude vypadat v dalších dnech," uvedl.

Před závěrečnou kombinací běhu se střelbou klesly Češky na osmou pozici a už ji udržely. Ve středu je na programu štafeta mužů, do které nastoupí Ondřej Polívka a Martin Bilko.