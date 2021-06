Softbalisté v počátcích hráli i na Staroměstském náměstí

Mistrovství Evropy v softbale mužů vyvrcholí v sobotu v jihočeských Ledenicích. Roli hlavních favoritů plní domácí reprezentanti. Dva dny na to se v Krči rozehraje snad ještě významnější duel. Od 17:30 hodin si to rozdají ISBA A a ISBA B. V čem je výjimečnost tohoto klání? Uskuteční se jako pocta nadšencům, kteří před šedesáti lety s tímto „nepřátelským sportem" v Česku začínali. „Nikdy by nás nenapadlo, kam se u nás softbal vyvine. Nebudu lhát, nám šlo o kamarádství a o legraci," říká Tomáš Pačes, za souhlasného přikyvování Bojana Čermáka. Jména obou legend naleznete na zakládající listině první domácí soutěže ISBA – International Softball and Baseball Association.