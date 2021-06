Česko - Dánsko 6:5 Čeští softbalisté si v napínavém duelu poradili s Dány a zahrají si finále

Nejvyrovnanější duel sehráli čeští softbalisté na mistrovství Evropy v Ledenicích. Proti Dánům většinu času prohrávali, v závěru ale po homerunu Jakuba Hajného utkání otočili na 6:5. „Je moc důležité, že jsme se dokázali vrátit do utkání po začátku, kdy jsme prohrávali. Klukům se podařilo skvěle pálit, přidali body a pak se to zavíralo lépe,“ tvrdil nadhazovač Jonáš Hajný. Po výhře nad Nizozemskem a Litvou postoupili Češi do finále a tím mají jistou účast na mistrovství světa. V sobotu od 17:00 budou bojovat o pátý titul v řadě opět proti Dánsku.