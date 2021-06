Česko - Izrael 4:5 Softbalistky na ME těsně prohrály

České softbalistky na mistrovství Evropy po jasné nedělní výhře nad Dánskem 9:0 dnes prohrály těsně s Izraelkami 4:5. Svěřenkyně trenéra Vojtěcha Albrechta teď potřebují k postupu ze skupiny C porazit v úterý Chorvatsko.

"Byl to těžší zápas, než jsme čekaly, utekla nám jedna směna. I když jsme ke konci zabraly, o jeden bod nám to nevyšlo," litovala Veronika Klimplová v tiskové zprávě.

Češky v italském Castions di Strada sice vedly po odpalu Gabriely Slabé, ale soupeřky ve třetí směně získaly čtyři doběhy a pátý bod zaznamenaly ve čtvrté směně.

Softbalistky držela zkrátka levoruká nadhazovačka Robyn Wamplerová. Proti americké rodačce pálila nejlépe vnější polařka Slabá, která doběhla pro druhý bod a v páté směně se opět prosadila dvoumetovým odpalem, díky čemuž Češky snížily na 4:5. "Snažila jsem se poučit z jednotlivých startů na pálce proti izraelské nadhazovačce, což se vyplatilo," uvedla Slabá.

V poslední směně byly Češky blízko obratu, naplnily všechny mety, ale další bod už nepřidaly. "To, že nám to uteklo na začátku, je škoda. Nicméně Izrael předvedl kvalitní výkon na úrovni amerického týmu a utkání přineslo spoustu pozitiv," prohlásil kouč Albrecht a dodal: "Turnaj je dlouhý, pro nás je důležité vyhrát s Chorvatskem a postoupit do další fáze šampionátu."