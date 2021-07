Česko - Nizozemsko 4:5 České softbalistky si na ME zahrají o třetí místo

Češky si udržely naději na postup do vytouženého finále díky dopolední výhře nad Francií 1:0 až v 8. nastavené směně po odpalu Elišky Thompsonové. „Praly jsme se s nadhazovačkou. Sice to bylo od ní pomalejší, ale nebyly jsme schopné nadhoz kontaktovat dost tvrdě na to, aby to prolítlo vnitřkem. V závěru jsem chtěla bod urvat, což se povedlo," oddechla si pálkařka Thompsonová.

V podvečer však Češky potřebovaly porazit Nizozemky.Ve čtvrté směně předvedla odpal za plot Gabriela Slabá. Díky tomu si český tým připsal dva body a první homerun na turnaji. Jenže Nizozemky kontrovaly podobně, Mariëlle Vleugelsová odpálila tříbodový homerun a v následující směně Nizozemky přidaly bod díky dalšímu odpalu za plot.

České softbalistky se sice dokázaly dostat na mety, v šesté směně byla Kristýna Malá na třetí, ale spoluhráčky jí nedokázaly dostat na domácí. V poslední směně šla na pálku za kritického stavu dvou autů Barbora Saviola. A v klíčovém momentu odpálila dvoubodový homerun, čímž vyrovnala na 4:4. V dohrávce sedmé směny ale Nizozemky rozhodly, když zaplnily všechny mety a po nuceném posunu po čtyřech nepřesných nadhozech od Veroniky Peckové si připsaly rozdílový bod.

„Sice jsme prohráli, ale dali jsme dva homeruny proti týmu z nejlepší evropské čtyřky. Předvedli jsme kvalitní útok. Tohle utkání nám dá ohromně moc do budoucna," doplnil trenér Albrecht.