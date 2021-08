Eliška Březinová chtěla změnu. Do sezony jde s novými vlasy, jízdami i titulem

„Jsem ráda, že to vyšlo hned na první pokus a nemusím jet na dodatečnou kvalifikaci. Byla to velká úleva i proto, že mě čekaly státnice. Byla jsem pak taková klidnější. Kdybych musela myslet na obě věci, asi bych byla nervózní mnohem více. Takhle jsem je zvládla celkem v pohodě," říká Březinová.

K předsezonním prověrkám výkonnosti přijela Březinová do Ostravy už jako novopečená držitelka titulu magistra aplikované kineziologie a kondičního tréninku. A nebyla to jediná novinka. Kromě změny z blondýny na téměř zrzku představila porotcům i zcela nové jízdy.

„Neměla jsem doma blond barvu a koupila jsem si červený šampón. Byla to náhoda, ale okolí to přijalo pozitivně, tak jsem u toho zůstala. Ráda s vlasy experimentu a líbí se mi to," vysvětluje s úsměvem změnu vizáže Březinová.

Nové jízdy si užívám, říká Březinová

Porotce bude chtít na závodech zaujmou ale především dokonale provedeným novým programem. Poprvé se tak stane zhruba za měsíc v Kanadě. „Mám nové obě jízdy a strašně si je užívám," svěřuje se brněnská krasobruslařka. „Přece jen když jezdíte na stejnou hudbu dva roky, tak se vám ta hudba ohraje. Cítila jsem, že už to chce změnu," dodává Březinová.

Do Pekingu v únoru příštího roku pojede společně s bratrem Michalem a sportovní dvojící Jelizaveta Žuková a Martin Bidař. Šanci na olympijský start má i taneční pár Natálie a Filip Tischlerovi.

„Už tři místa jsou opravdu velký úspěch. Moc se na to těším a doufám, že to nebude před prázdnými tribunami, jako na mistrovství světa ve Stockholmu. Určitě přijdou jiní sportovci, ale snad alespoň poloviční kapacitu budou organizátoři moci povolit. Krasobruslení je tak trochu herectví, a když se nemáme komu prodat, tak to není ono," připouští 25letá Březinová, která si v Pekingu odbude olympijskou premiéru.

Eliška Březinová v Ostravě ukázala několik novinek

Lukáš Kaboň

„Věřím, že čínští pořadatelé pozorně sledovali olympijské hry v Tokiu a to, co fungovalo převezmou. Beru to tak, že Tokio byl takový předskokan, aby Peking byl už v pohodě," usmála se Březinová, které kromě otce Rudolfa pomáhá také bývalý československý reprezentant Jozef Sabovčík. „Zanedlouho se potkáme v Kanadě. Jsme v kontaktu neustále," potvrzuje spolupráci česká reprezentantka.

Do olympiády, která se uskuteční v Číně v únoru 2022, čekají českou jedničku ještě několik závodů. „V normální sezoně jich jezdím deset jedenáct, loni to ale byly jen dva. Už mi to závodění dost chybí. Potřebuji se trošku vyzávodit, protože když jedu jeden závod a je to ten nejdůležitější, tak to nemusí vyjít," přiznala Březinová,