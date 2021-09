Semifinále softbalové extraligy startuje: Hvězda Žraloků jde proti Arrows

Pořádné drama nabídne semifinále domácí softbalové extraligy. Žraloci Ledenice v čele s jedničkou české reprezentace nadhazovačkou Veronikou Peckovou se utkají s nováčkem - Arrows Ostrava. „Myslím, že to budou super zápasy. Arrows mají dobrou obranu, takže pro nás bude největší výzvou prosadit se na pálce," prohlásila Pecková. Ve druhém semifinále dojde na pražské derby. Joudrs vyzvou v boji o postup do finále Eagles. Série se rozehrají v sobotu, hrají na tři vítězná utkání.

Pecková působila v minulé sezoně v profesionální japonské lize, dostala se tam jako vůbec první česká softbalistka. Letos je pro ni hlavní domácí extraliga, z čehož těží Žraloci Ledenice. Zmíněná hvězda vládne statistikám na pálce i na nadhozu. V dosavadních zápasech předvedla 190 strikeoutů. Druhá nejlepší je Martina Bláhová se 106 strikeouty.

„Nadhazovací statistiky letos nesleduji. Pro mě je nejdůležitější subjektivní pocit z mého výkonu po každém zápase, jde o to, jestli si splním cíle, které si v něm vytyčím," prohlásila nejlepší česká nadhazovačka. Skvěle jí to ovšem také pálí. Ve 28 zápasech dala 45 úspěšných odpalů, což z ní udělalo nejlepší pálkařku. „Tohle jsem nečekala, přijde mi to docela úsměvné. Mě pálit hodně baví, užívám si každý start na pálce. A že se to někdy potká a pomůžu týmu ke skórování, to je jen bonus," hodnotila Pecková.

Daří se také její sestře Michaele, ta letos odpálila nejvíce homerunů (7) ze všech hráček. To ale nic nemění na plánu hráček Arrows zastavit rozjeté Žraloky. Trumfem může být druhá nejlepší pálkařka sezony. Tereza Kubicová předvedla 44 hitů. Činí se také Barbora Saviola, která jich má kontě o šest méně.

Česká softbalistka Veronika Klimplová.

Česká softballová asociace

Atraktivní bude i druhá série. Za Eagles a Joudrs by měly nastoupit zahraniční nadhazovačky. Vidět chce být Veronika Klimplová s Joudrs, která spoluhráčky táhne zejména na pálce. „Zápasy v play-off s Eagles jsou vždy napínavé. Oba týmy hodně pálí a rozhodnou drobnosti. Když nebudeme dělat chyby v poli a zahrajeme nějaké extra zákroky, můžeme jejich útok zastavit," věřila Klimplová.

Za Joudrs nastupuje nadhazovačka Taylorová z USA, z univerzitní ligy. V klubu z Krče se letos zatím výtečně prezentuje pálkařka Alice Škardová, která má 36 úspěšných odpalů.