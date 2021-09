Olympijský vítěz Prskavec na MS další zlato nezíská, Galušková skončila šestá

Obhájce světového titulu Prskavec nastupoval po 19. místě v kvalifikaci jako první z českých závodníků a po nepříliš vydařené jízdě se zařadil na šestou příčku se značnou ztrátou na nejlepší. Od finálové desítky ho nakonec dělilo jen pět setin.

S postupem se ale loučil dlouho dopředu a byl s ním smířený. Po hrách v Tokiu se nedokázal vrátit do špičkové formy. "Já jsem do toho nastupoval tak, že tady nejsem favorit. Chybí mi ta vteřina, dvě, které normálně na startu mám. Tréninku bylo málo a i to psychické rozpoložení do závodu bylo špatné," uznal. Nakonec ho z finálové desítky odsunul až úplně poslední závodník na startu, Francouz Boris Neveu.

Před tím se totiž nevedlo zbývajícím dvěma Čechům. Hradilek jel pomalu a navíc dostal padesátisekundovou penalizaci za špatný průjezd dvacáté branky. Přindiš se s přehledem pohyboval na postupových místech, ale do jednadvacítky se nevešel celou hlavou a bylo po nadějích. Rozhodčí mu po zhlédnutí videozáznamu také udělili 50 sekund navíc. Byl mnohem zklamanější než Prskavec, protože na rozdíl od něj cítil možná životní formu. "Strašně mě to mrzí, je to hloupá chyba, která mě stojí účast ve finále a případně nějaký pěkný úspěch. Takhle odcházím dost zklamaný," posteskl si.

Předloňská juniorská mistryně světa Galušková postupovala do finále z pátého místa. "Je to úplně neuvěřitelné. Před jízdou jsem na tom nebyla psychicky nejlíp. Půl hodiny před semifinále jsem brečela, protože to pro mě bylo strašně psychicky náročné, ale pak jsem si povídala s tátou a trenérem a natolik mě uklidnili, že jsem mohla jet s klidnou hlavou. A když jsem dojela do cíle, měla jsem z toho dobrý pocit," svěřila se dvacetiletá závodnice.

V samotném finále pak Galušková skončila při své premiéře na seniorském mistrovství světa ve vodním slalomu šestá. Jediná česká zástupkyně v dnešním finálovém programu zvládla jízdu s jedním dotykem branky a od stupňů vítězů ji dělilo 3,39 sekundy.

Titul v Bratislavě vybojovala Ricarda Funková, která navázala na olympijské zlato z Tokia. Německý úspěch podtrhla ziskem stříbrné medaile Elena Apelová. Třetí místo obsadila Kimberley Woodsová z Velké Británie.

Hvězdy v semifinále neuspěly

Řada kajakářek v semifinále chybovala. Jízda se nevyvedla ani Minařík Kudějové, která po doteku osmé branky ztratila hodně času v protivodné dvacítce a stejně jako na mistrovství Evropy a olympijských hrách skončila před branami finále. "Začátek jsem jela dobře, ale pak mi odešly ruce. Nemohla jsem pořádně zabrat a ztrácela jsem všude," řekla po konečné 15. příčce. Podepsalo se na ní nachlazení, od středy ji trápila rýma. "Ale za ty dva dny jsem se vykurýrovala, dneska jsem už byla fakt dobrá. Ale možná to tam zůstalo," uvažovala.

Nadějně se vyvíjela jízda Nesnídalové, která ale ztratila v závěru a obsadila 18. pozici. Světová šampionka z roku 2019 Tercejlová pádlem odhodila tyčku na deváté brance a dostala padesátisekundovou penalizaci. Australská superhvězda Foxová, která jela jako poslední, po dojezdu figurovala na vedoucí pozici, ale pak dostala padesátisekundovou penalizaci za špatný průjezd dvanácté branky. Nedostala do branky celou hlavu, což rozhodčí potvrdili z videozáznamu.