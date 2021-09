Česká teenagerka si užívá dobu bronzovou. Mým snem je olympiáda, tvrdí badmintonistka

Bronz z ME do 17 let, třetí místo v deblu z domácího šampionátu dospělých. Talentovaná badmintonistka Lucie Krulová si užívá ve čtrnácti letech v kariéře dobu bronzovou. Všechno má před sebou, plány má jen ty nejvyšší. „Mým snem je startovat na olympiádě," přiznává úspěšná teenagerka, která je oporou mládežnické reprezentace.