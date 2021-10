Brady při návratu na stadion Patriots slavil výhru i rekord

Brady odehrál za Patriots 20 sezon a s týmem ovládl šestkrát Super Bowl. Loni odešel do Tampy Bay a s Bucaneers přidal další triumf. Při rozcvičce před ostře sledovaným návratem na Gillette Stadium ho fanoušci přivítali potleskem, v samotném utkání ale bučeli při každém jeho kontaktu s míčem.

"Brečet nebudu, to už mám za sebou," řekl Brady novinářům k emotivnímu představení na hřišti Patriots. "Bylo to skvělé. Dvacet let to byl můj domov, narodily se tady mé děti," dodal trojnásobný nejlepší hráč ligy.

On sám v utkání nezářil. Pouze 22 z jeho 41 přihrávek našlo příjemce a žádná z nahrávek neskončila touchdownem. Přesto se Brady zapsal do historie: během zápasu se dostal na metu 80 560 naházených yardů, čímž překonal rekord Drewa Breese, jenž po minulé sezoně ukončil kariéru s 80 358 yardy.

Obhájci titulu Bucaneers vyhráli v sezoně potřetí. Patriots mají po čtyřech duelech na kontě jen jedno vítězství, což se jim naposledy stalo v roce 2001.