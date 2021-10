Krasobruslařské mistrovství čtyř kontinentů bude poprvé v Evropě

20:52

Mistrovství světa v zápase v Oslu, dvě zlata berou Američané

MS v zápase v Oslu: Muži - volný styl: Do 57 kg: 1. Gilman (USA), 2. Sarlak (Írán), 3. Lehr (Něm.) a Cjutryn (Běl.) Do 65 kg: 1. Šachijev (Rus.), 2. A. Jazdání (Írán), 3. Ochir (Mong.) a Osmonov (Kyrg.) Do 79 kg: 1. Burroughs (USA), 2. Nochodilarimí (Írán), 3. Kentchadze (Gruz.) a Valijev (Rus.) Do 92 kg: 1. Ghasempúr (Írán), 2. Kurbanov (Rus.), 3. Cox (USA) a Nurmagomedov (Áz.)