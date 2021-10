Peltovi hrozí devět let vězení. I Jansta může jít za mříže

Státní zástupce v úterý navrhl pro obžalované v kauze rozdělování sportovních dotací na ministerstvu školství tresty od pěti do deseti let vězení, peněžité tresty a také zákazy činnosti. Nejdelší odnětí svobody žádá pro bývalou náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou. Pro někdejšího šéfa českého fotbalu Miroslava Peltu chce devět let vězení a peněžitý trest 25 milionů korun, pro šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Janstu pět let vězení a dvoumilionový trest.