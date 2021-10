Kostelecký s Bernauovou budou střílet o zlato. Olympijští vítězové Lipták s Rehak Štefečkovou neuspěli

Olympijský vítěz z Pekingu a stříbrný z Tokia brokový střelec David Kostelecký budou společně s Ann Bernauovou z USA v disciplíně trap střílet v sobotu v kyperské Larnace o zlato smíšených dvojicích ve finále Světového poháru o Pohár prezidenta ISSF. Ve čtvrtek vyhráli kvalifikaci i semifinále. Soupeři jim budou Italka Silvana Stancová s Egypťanem Azizem Mehelbou. Do finále SP v každé z brokových disciplín postoupilo dvanáct nejlepších střelců podle světového žebříčku. Na soutěž v mixu byly dvojice vylosovány.

V kvalifikaci na 50 ran trefil Kosteleckých všechny terče, jeho kolegyně čtyři minula, takže postoupili do semifinále ze čtvrtého místa. V semifinále se střílelo na pětadvacet ran. Kostelecký chyboval třikrát, Bernauová sedmkrát, přesto svoje semifinále, v němž střílely tři dvojice, jasně vyhráli.

„Je to parádní výsledek, doufám, že nám forma vydrží do soboty," pravil Kostelecký. Tokijští olympijští vítězové v trapu Jiří Lipták se Slovenkou Zuzanou Rehak Štefečkovou skončili v kvalifikací až osmí, když Lipták udělal jedinou chybu a partnerka čtyři, což na semifinále nestačilo.

Sportovní střelec Jiří Lipták.

Ivana Roháčková

Neuspěli ani čeští reprezentanti ve skeetu. Barbora Šumová s Italem Tammarem Cassandrem skončili v kvalifikaci sedmí, když Šumová z padesáti terčů netrefila jen dva, kdežto její parťák čtyři. Na semifinále jim scházel jediný terč... Ještě hůř dopadli Jakub Tomeček s Polkou Alexandrou Jarmolinskou. Český reprezentant udělal tři chyby, partnerka pět a v silné konkurenci, kdy muži i ženy stříleli vysoké výsledky, skončili desátí.

Dnes jsou na programu kvalifikace na padesát ran a semifinále pětadvacet v soutěžích jednotlivců. O medaile se ve všech disciplínách bude střílet v sobotu.

Finále SP se střílí podle nového formátu Mezinárodní střelecké federace ISSF, který bude platit na všech velkých soutěžích, tedy kontinentálních šampionátech a SP i OH v Paříži. Cílem je brokové disciplíny co nejvíc zatraktivnit a program zhustit. Střelci a střelkyně absolvují nejprve kvalifikaci na 50 ran.

U jednotlivců bude jiný postupový klíč než u mixů. Z kvalifikace postoupí osm nejlepších, ti se rozdělí do dvou čtyřčlenných skupin a první dva z každé si to rozdají o medaile. Vzhledem k faktu, že se jedná o experiment, nelze vyloučit další změny. ISSF by měla v nejbližších dnech také oznámit postupový klíč pro olympiádu v Paříži. „Uvidím, jaký bude a podle toho se rozhodnu, jestli budu pokračovat a pokusím se o start na sedmé olympiádě," pravil Kostelecký.