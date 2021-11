Baví mě deptat asijské hráče, chci do světové stovky, plánuje badmintonista Louda

Stává se postrachem pro asijské badmintonisty. Tím spíš po triumfu na LI-NING Czech Open, kde Jan Louda porazil Malajce a Inda z první světové stovky. „Sedí mi jejich styl, tedy rozbíjet jejich vydrilované šablony a zavrtat se jim pod kůži," prohlásil Louda, kterého čeká ve čtvrtek turnaj v Maďarsku. Cílem české badmintonové jedničky je dostat se co nejvýše a brzy vystoupat na světovém žebříčku do nejlepší stovky.

Dříve se snažil Louda hlavně útočit, někdy zběsile bušil do míčku s vidinou získaného bodu. Nyní se ale zaměřil na větší kontrolu hry a postupný tlak na soupeře. A poté chce výměnu elegantně zakončit, nebo ho donutit k chybě. „Moc mě baví přemýšlet nad tím, co dělá soupeři největší problémy a jak ho rozhodit z rytmu. Čekám na nejvhodnější moment a pak udeřím," popisoval Louda.

Tenhle recept zabírá. Před domácím publikem dokonale deptal na světovém žebříčku lépe postavené protivníky. Na domácím turnaji porazil v semifinále Inda Sirila Vermu, 96. hráče žebříčku a ve finále Ng Tze Yonga z Malajsie, který drží 82. místo. „Snažil jsem se je vymanit z jejich šablon a komfortních zón," doplnil Louda.

Český badmintonista Jan Louda už nechce příště na olympiádě chybět.

Český badminton

Asijští badmintonisté jsou známí neuvěřitelným drilem v přípravě. Jednu kombinaci nebo úder trénují hodiny v kuse, rány mají extrémně rychlé. „Proti Asiatům musím mít skvěle rozvrženou strategii a ničit je postupně. Jejich hra je totiž celkem čitelná," tvrdil Louda, který dostává soupeře na kurtu do míst, ze kterých mohou jen složitě rázně útočit.

Přitom právě badmintonisté z Asie jsou největším postrachem Evropanů. „Spousta hráčů to má v hlavě nastavené tak, že když proti nim mají nastoupit, tak si říkají, že je to konečná. Já je tak neberu. Vím, že tento sport ovládají hlavně oni, ale nemám z nich přehnaný respekt," dodal Louda, kterého po úspěchu v Brně zaregistrovali hráči a hlavně trenéři z Asie. „Samozřejmě pro první padesátku hrozbou nejsem, tam je to ještě jiná úroveň."

Louda, který v současné době drží 122. místo na žebříčku, by se rád co nejdříve dostal do užší světové špičky. Minimálně do první stovky, ze které je už možné proniknout na prestižnější turnaje a nechodit do kvalifikací. Zároveň má olympijské ambice, rád by se účastnil Her v Paříži v roce 2024.

Český badmintonista Jan Louda na tréninku v Národním centru v Plzni.

@Sanny Muharem

„Honza za posledních pět měsíců získal čtyři medaile z turnajů evropského okruhu, což je potvrzení, že jdeme po správné cestě. Další výsledkové cíle jsou spojené s úspěchem na evropských a světových šampionátech a završením celého cyklu jsou samozřejmě olympijské hry v Paříži," potvrdil trenér Josef Rubáš.

Od čtvrtka čeká českého reprezentanta turnaj v maďarském Budaorsu na předměstí Budapešti. „Budu tam šestým nasazeným hráčem. Rád bych navázal na úspěch z Brna," vyhlásil Louda, který se dlouhodobě připravuje v Plzni, kde se letos otevřelo Národní badmintonové centrum. Na turnajích občas spolupracuje se Španělem Oscarem Martínezem Salánem, kterého angažovalo nového vedení badmintonového svazu pro primárně mladé české hráče.