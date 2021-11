Netuším, co bude dál, říká Sáblíková. Ale má jistý Peking

Rychlobruslařka Martina Sáblíková splnila na závodě Světového poháru ve Stavangeru hlavní cíl – v závodě na pět kilometrů zajela i přes zdravotní problémy čtvrtý čas a kvalifikovala se na této trati na ZOH v Pekingu, který bude její pátou olympiádou. „Jsem za to moc ráda, to byl nejdůležitější cíl dnešního závodu,“ říkala po projetí cílem. Pětka je v programu Světového poháru pouze jedna.

V poslední jízdě porazila Italku Lollobrigidovou, která se kvalifikovala šestým časem večera. Závod vyhrála letos fenomenální Schoutenová z Nizozemska. „Nechci svoji jízdu komentovat, určitě nebyla podle mých představ. Soustředila jsem se na techniku, tělo mi bohužel nedovoluje momentálně jet rychleji. Ať bych jela v první rozjížďce, nebo poslední, bylo by to stejné. Až do cíle jsem se bála, abych dojela a nezůstala na trati. Samozřejmě bych ráda lepší čas, ale důležité bylo zajet takový, abych se kvalifikovala do Pekingu," vzkázala Sáblíková po závodě.

Netajila však, že zdravotní problémy, které začaly před týdnem v Polsku, dál přetrvávají. „Poprvé jsem byla na ledě ve středu, to jsem jela asi čtyři kola. Ve čtvrtek jsem jich jela šest a byla jsem hotová, takže v závodě na dvanáct kol jsem netušila, co se stane, byla to velká neznámá. Přitom krevní testy jsou v pořádku, to je pozitivní, ale tělo mi nedovoluje větší intenzitu. Jakmile jdu do vyššího pulsu, tělo se vzepře, takže musím skončit, nebo zpomalit. Musela jsem si proto na pětce hlídat určitou intenzitu. Horší je, že netuším, co bude dál," přiznala.

Nedělní patnáctistovku nepojede. „Budu spíš jezdit na rotopedu na pokoji a trénovat tak, abych se nenadřela a nezhoršila svůj zdravotní stav. Ale půjdu fandit Niki Zdráhalové," dodala. V prosinci ji čekají ještě dva zámořské závody Světového poháru. První víkend v Salt Lake City a druhý v Calgary, pak se vrátí domů. „Jaký bude program v závěru roku se nedá odhadnout. Možná Vánoce strávím doma. Pokud to zdravotní stav dovolí, vyrazíme před lednovým mistrovstvím Evropy za přípravou do zahraničí," konstatovala Sáblíková.

Nikolu Zdráhalovou čekaly v pátek hned dvě tratě. Její starty dělily dvě hodiny. Nejprve v divizi B na pět kilometrů skončila desátá, ale její čas by mezi elitou stačil na dvanácté místo. Na kilometru pak zajela v divizi A osmnáctý čas. V neděli jede patnáctistovku.