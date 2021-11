Svazy čekají na peníze. Budu dodržovat pravidla, i když na to nejste zvyklý, pálí Neusser do Kejvala

Vše začalo dopisem z minulého týdne, který předseda NSA Filip Neusser adresoval sportovním svazům. V něm s odkazem na pokyn ministerstva financí uvádí, že by se neměly vypisovat nové dotační programy a odkládá se vyplácení podpory, neboť se ještě ani neschyluje ke schválení státního rozpočtu na příští rok a očekává se rozpočtové provizorium.

„Jsme pevně přesvědčeni, že během března se podaří prostředky vyplatit,“ uvedl Neusser na konci svého dopisu.

Požadují nápravu

Tím pochopitelně nepotěšil zástupce sportovních svazů, kterým by se tak minimálně v úvodu olympijského roku nedostávalo prostředků. Výkonný výbor ČOV tak pověřil předsedu Kejvala, aby dopisem vyzval Neussera k okamžité nápravě.

Podepsání byli všichni místopředsedové ČOV a přítomní členové výkonného výboru, tedy i zástupci velkých sportovních včetně hokeje, atletiky, lyžování, basketbalu, volejbalu či kanoistiky.

Kejval tak v pondělí adresoval Neusserovi dopis, v němž uvádí, že výzvy dotačních programů byly v minulých letech vypisovány v letních termínech i při rozpočtovém provizoriu.

Zimní sporty v potížích

„Zpoždění finančních prostředků sportovním svazům, jak je popisujete, by mělo bezpochyby negativní vliv na hospodaření svazů, a to především zimních sportů, které by se v průběhu jejich závodní sezony potřebných finančních prostředků vůbec nedočkaly,“ píše Kejval.

Reakce Neussera byla rychlá a velmi ostrá. „Je pro mě naprosto šokující, že si mě dovoluje pan Kejval veřejně vyzývat, abych porušil pokyny Ministerstva financí, které v současné době důrazně nedoporučují vypisování nových dotačních výzev,“ reagoval předseda NSA, který dopisovou konverzaci s Kejvalem zveřejnil.

Zpoždění i vloni

„Pro pana Kejvala mám jeden vzkaz: Mohu Vás pane předsedo ujistit, že Vaše výzvy a pokusy o porušování pokynů Ministerstva financí nemají u mě šanci uspět. Vždy jsem hrál čistě, fair play a dodržovat zákony a pravidla budu vždy, i když na to nejste zvyklý a nelíbí se vám to,“ přešel Neusser do osobní roviny a připomněl, že v loňském roce vypsala NSA dotace sportovním svazům až v prosinci.

„Je záhadou, že v tu dobu žádné výzvy pan předseda Kejval nepsal,“ rýpl si ještě Neusser.