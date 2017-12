Do klece chce bojovník s turbanem na hlavě. Vyjimečný okamžik zažil už na olympiádě

UFC má bojovníka, kterého sledují fanoušci z více než miliardové země. Je jím Sikh Arjan Bhullar, který má kořeny v Indii. V dalším souboji by rád vkročil do klece v turbanu. Premiéru v nejprestižnější lize si odbyl 9. září, nestačil na něj Luis Henrique a muž, který reprezentuje Kanadu, mohl slavit. Jelikož má jeho rodina kořeny v jižní Asii, rád by nastoupil do oktagonu s pokrývkou hlavy.