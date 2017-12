Ze sportovce manažerem. Je to boj, přiznává Koukal

Je osmnáctinásobný mistr republiky ve squashi. Aktivní sportovní kariéře ale dává čtyřiatřicetiletý Jan Koukal pomalu vale. Teď většinu času stráví tím, že se stará o vybrané sportovce. „Přechod z hráče do manažerské funkce byl celkem přirozený. Hlavně je to o poznávání. Každý z nich je úplně jiný, což je boj, ale den ode dne je to lepší,“ pravil na neformálním setkání s novináři.