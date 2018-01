Koukalová? Zajíc v pytli! Ale už jsou na něj lístky. Na co se můžou těšit domácí sportovní fandové?

VÝBĚR NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH SPORTOVNÍCH AKCÍ ROKU

ATLETIKA Šampionáty: 1.–4. 3. halové MS (Birmingham), 10.–15. 7. MS do 19 let (Tampere), 7.–12. 8. ME (Berlín). Diamantová liga: 4. 5. Dauhá, 12. 5. Šanghaj, 26. 5. Eugene, 31. 5. Řím, 7. 6. Oslo, 10. 6. Stockholm, 30. 6. Paříž, 5. 7. Lausanne, 13. 7. Rabat, 20. 7. Monako, 21.–22. 7. Londýn, 21. 8. Birmingham, 30. 8. Curych, 31. 8. Brusel. Akce v Česku: 25. 1. Czech Indoor Gala (Ostrava), 6. 5. Pražský maratón, 4. 6. Odložilův memoriál (Praha), 13. 6. Zlatá tretra (Ostrava), 16.–17. 6. Kladno (víceboj). 8.–9. 9. Kontinentální pohár (Ostrava).

BASKETBAL Šampionáty: 22.–30. 9. MS žen (Španělsko). Kvalifikace – muži o MS 2019: 22. 2. Bulharsko–Česko (Varna), 25. 2. Island–Česko (Reykjavík), 29. 6. Česko–Finsko (Pardubice), 2. 7. Česko–Bulharsko (Pardubice). Ženy o ME 2019: 10. 2. Česko–Belgie (Praha), 14. 2. Česko–Německo (Praha), 17. 11. Švýcarsko–Česko (Fribourg), 21. 11. Belgie–Česko (Kortrijk).

BIATLON Šampionáty: 23.–28. 1. ME do 26 let (Val Ridanna), 26. 2.–4. 3. MS do 19 let (Otepää).

CYKLISTIKA Šampionáty: 3.–4. 2. MS cyklokros (Valkenburg/Niz.), 28. 2.–4. 3. MS dráha (Apoldoorn/Niz.), 2.–12. 8. ME silnice, dráha i horská kola (Glasgow), 5.–9. 6. MS bikros (Baku), 4.–9. 9. MS horská kol (Lenzerheide/Švýc.), 23.–30. 9. MS silnice (Innsbruck), 23.–25. 11. MS sálová cyklistika (Lutych). Významné etapové závody: 5.–27. 5. Giro d’Italia, 7.–29. 7. Tour de France, 25. 8.–16. 9. Vuelta. SP na českém území: 25.–27. 5. horská kola (Nové Město na Moravě).

FOTBAL Šampionáty: 14. 6.–15. 7. MS (Rusko), 12.– 22. 12. MS klubů (SAE).

Losování mezistátních soutěží – 24. 1. Liga národů (Nyon), 2. 12. kvalifikace ME 2020 (Dublin). Přípravná utkání: 23. 3. Česko–Uruguay (Nan-ning), 26. 3. Česko–Čína/Wales (Nan-ning). Evropské poháry: 15. a 22. 2. Partizan Bělehrad–Plzeň (play off Evropské ligy) 13., 14., 20., 21. 2. osmifinále Ligy mistrů, 6., 7., 13., 14. 3. odvety osmifinále Ligy mistrů, 8. a 15. 3. osmifinále EL, 3.–4. 4. a 10.–11. 4. čtvrtfinále LM, 5. a 12. 4. čtvrtfinále EL, 24.–25. 4. a 1.–2. 5. semifinále LM, 26. 4. a 3. 5. semifinále EL, 16. 5. finále EL (Lyon), 26. 5. finále LM (Kyjev), 10. 7. zahájení kvalifikační části LM, 12. 7. zahájení kvalifikační části EL, 14. 8. Superpohár (Tallinn), 30. 8. los skupin LM, 31. 8. los skupin EL. Domácí soutěže: 17. 2. začátek jarní části I. ligy, 9. 5. finále MOL Cupu, 26. 5. závěrečné kolo I. ligy, 21. 7. začátek podzimní části I. ligy 2018/19.

HÁZENÁ Šampionáty: 12.–28. 1. ME mužů (Chorvatsko, Česko ve skupině ve Varaždínu 13. 1.v 18.15 h se Španělskem, 15. 1. ve 20.30 h s Dánskem, 17. 1. v 18.15 h s Maďarskem), 29. 11.–16. 12. ME žen (Francie). Kvalifikace – muži o MS 2019: 8. a 15. 6. Česku určí soupeře až los 28. 1., ženy o ME 2018: 21. 3. Česko–Dánsko (Plzeň), 24. 3. Dánsko–Česko (Aarhus), 30. 5. Island–Česko (Reykjavík), 2. 6. Česko–Slovinsko (Most).

HOKEJ Šampionáty: do 6. 1. MS do 20 let (Buffalo), 6.–13. 1. MS žen do 18 let (Dmitrov/Rus.), 19.–29. 4. MS do 18 let (Magnitogorsk, Čeljabinsk), 4.–20. 5. MS mužů (Kodaň a Herning, Česko v kodaňské skupině 5. 5. ve 20.15 h se Slovenskem, 6. 5. v 16.15 h se Švédskem, 8. 5. ve 20.15 h se Švýcarskem, 10. 5. ve 20.15 h s Ruskem, 11. 5. ve 20.15 h s Běloruskem, 13. 5. v 16.15 h s Francií, 14. 5. ve 20.15 h s Rakouskem), 26. 12.–5. 1. 2019 MS do 20 let (Vancouver, Victoria). Mezistátní utkání: 11. 2. Česko–Finsko (19.30 h, Soul), 6. a 7. 4. Česko–Švýcarsko (dějiště dosud neurčeno), 13. a 14. 4. Francie–Česko, 19.–22. 4. České hokejové hry (dějiště dosud neurčeno, Česko 19. 4. s Finskem, 21. 4. se Švédskem, 22. 4. s Ruskem), 27.–30. 4. Švédské hokejové hry (Göteborg, Česko 26. 4. se Švédskem, 28. 4. s Finskem, 29. 4. s Ruskem). Další významné akce: 9. a 16. 1. Jyväskylä–Třinec, Liberec–Växjö (semifinále Ligy mistrů), 28. 1. Utkání hvězd NHL (Tampa), 4. 3. závěr základní části extraligy, 22.–23. 6. draft NHL (Dallas), 9. 9. předpokládaný začátek extraligové sezóny 2018/19, 8.–11. 11. Karjala (Helsinky), 13.–16. 12. Channel 1 Cup (Moskva).

JUDO Šampionáty: 26.–29. 4. ME (Tel Aviv), 20.– 27. 9. MS (Baku).

KANOISTIKA Šampionáty: 8.–10. 6. ME (Bělehrad), 23.–26. 8. MS (Montemor-o-Velho/Portug.).

LYŽOVÁNÍ Šampionáty: 18.–21. 1. MS v letech (Oberstdorf). Další významné akce: do 6. 1. Turné čtyř můstků, do 7. 1. Tour de Ski, 18. 2. Jizerská padesátka (Bedřichov), 13.–18. 3. finále SP alpské lyžování (Aare), 16.–18. 3. finále SP klasické lyžování (Falun), 25. 3. finále SP skoky na lyžích (Planica).

MOTORISMUS MS formule 1: 25. 3. Austrálie (Melbourne), 15. 4. Čína (Šanghaj), 29. 4. Ázerbájdžán (Baku), 13. 5. Španělsko (Barcelona), 27. 5. Monako (Monte Carlo), 10. 6. Kanada (Montreal), 24. 6. Francie (Le Castellet), 1. 7. Rakousko (Spielberg), 8. 7. Velká Británie (Silverstone), 22. 7. Německo (Hockenheim), 29. 7. Maďarsko (Budapešť), 26. 8. Belgie (Spa), 2. 9. Itálie (Monza), 16. 9. Singapur (Singapur), 30. 9. Rusko (Soči), 7. 10. Japonsko (Suzuka), 21. 10. USA (Austin), 28. 10. Mexiko (Mexico City), 11. 11. Brazílie (Sao Paulo), 25. 11. Spojené arabské emiráty (Abú Zabí).

MS v rallye: 25.–28. 1. Monte Carlo, 15.–18. 2. Švédsko, 8.–11. 3. Mexiko, 5.–8. 4. Francie, 26.–29. 4. Argentina, 17.–20. 5. Portugalsko, 7.–10. 6. Itálie, 29. 6.–2. 7. Polsko, 26.–29. 7. Finsko, 16.–19. 8. Německo, 13.–16. 9. Turecko, 4.–7. 10. Velká Británie, 25.–28. 10. Katalánsko, 15.–18. 11. Austrálie.

MS silničních motocyklů: 18. 3. Katar (Losail), 8. 4. Argentina (Termas de Rio Hondo), 22. 4. USA (Austin), 6. 5. Španělsko I (Jerez), 20. 5. Francie (Le Mans), 3. 6. Itálie (Mugello), 17. 6. Katalánsko (Barcelona), 1. 7. Nizozemsko (Assen), 15. 7. Německo (Sachsenring), 5. 8. Česko (Brno), 12. 8. Rakousko (Spielberg), 26. 8. Velká Británie (Silverstone), 9. 9. San Marino (Misano), 23. 9. Španělsko II (Aragon), 7. 10. Thajsko (Buriram), 21. 10. Japonsko (Suzuka), 28. 10. Austrálie (Phillip Island), 4. 11. Malajsie (Sepang), 18. 11. Evropa (Valencie).

Šampionáty na území Česka – plochá dráha: 26. 5. MS Grand Prix (Praha), 28. 9. MS do 21 let (Pardubice), superbike: 9.–10. 6. MS (Brno), motokros: 22. 7. MS (Loket nad Ohří), autokros: 1. 7. ME (Nová Paka), 12. 8. ME (Přerov), rallye: 24.–26. 8. ME, Barum rally (Zlín), automobily do vrchu: 3. 6. ME (Šternberk), tahače: 1.–2. 9. ME (Most).

Další významné akce: 6.–20. 1. Rallye Dakar, 16.–17. 6. 24 hodin Le Mans, 30. 9. Zlatá přilba na ploché dráze (Pardubice), 22.–27. 10. motocyklová Šestidenní (Chile).

PLAVÁNÍ Šampionáty: 3.–12. 8. ME (Glasgow), 11.–16. 12. MS krátký bazén (Chang-čou/Čína).

RYCHLOBRUSLENÍ Šampionáty: 5.–7. 1. ME víceboj (Kolomna/Rus.), 12.–11. 1. ME na krátké dráze (Drážďany), 3.–4. 3. MS sprint (Čchang-Čchun/Čína), 9.–11. 3. MS víceboj (Amsterodam), 16.–18. 3. MS na krátké dráze (Montreal).

STŘELBA Šampionáty: 16.–26. 2. ME vzduchové zbraně (Györ), 30. 7.–13. 8. MS brokové zbraně (Leobersdorf/Rak.), 31. 8.–15. 9. MS (Čchang-won/Kor.)

TENIS Grandslamové turnaje: 15.–28. 1. Australian Open (Melbourne), 28. 5.–10. 6. French Open (Paříž), 2.– 15. 7. Wimbledon (Londýn), 27. 8.–9. 9. US Open (New York). Týmové soutěže: 10.–11. 2. Česko–Švýcarsko, 1. kolo Fed Cupu (Praha), 6.–8. 4. čtvrtfinále Davis Cupu (Česko v euro-africké zóně proti vítězi únorového utkání JAR–Izrael), 21.–22. 4. semifinále Fed Cupu, 14.–16. 9. semifinále Davis Cupu, 21.–23. 9. Laver Cup (Chicago), 10.–11. 11. finále Fed Cupu, 23.–25. 11. finále Davis Cupu.

VESLOVÁNÍ Šampionáty: 25.–29. 7. MS do 23 let (Poznaň), 2.–5. 8. ME (Glasgow), 9.–16. 9. MS (Plovdiv). Další akce: 10. 6. Primátorky (Praha).

VODNÍ SLALOM Šampionáty: 1.–3. 6. ME (Praha), 17.–22. 7. MS do 23 let (Ivrea), 15.–18. 8. ME do 23 let (Bratislava), 26.–30. 9. MS (Rio de Janeiro).

VOLEJBAL Šampionáty: 7.–15. 4. ME juniorů (Zlín a Púchov), 15.–26. 8. kvalifikace ME 2019 žen (za účasti Česka), 10.–30. 9. MS mužů (Bulharsko a Itálie), 29. 9.–20. 10. MS žen (Japonsko). Další významné akce: 20. 5.–6. 6. Evropská liga (Česko v soutěži mužů s Finskem, Portugalskem a Španělskem, Česko v soutěži žen s Běloruskem, Slovenskem a Španělskem), 20.–24.6. Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbale (Ostrava).

Další významnější akce: Florbal: 9.–12. 8. Czech Open (Praha), 1.–9. 12. MS mužů (Praha).

Golf: 5.–8. 4. US Masters (Augusta), 14.–17. 6. US Open (Southampton), 19.–22. 7. British Open (Angus), 7.–12. 8. ME týmů (Glasgow), 9.–12. 8. US PGA Championship (St. Louis), 28.–30. 9. Ryder Cup (St. Quentin).

Krasobruslení: 15.–21. 1. ME (Moskva), 19.–25. 3. MS (Milán).

Triatlon: 9.–11. 8. ME (Glasgow), 1.–2. 9. závod SP (Karlovy Vary), 12.–16. 9. finále série MS (Gold Coast/Austr.), 13. 10. Ironman (Kailua-Kona).

Zimní paralympijské hry: 9.–18. 3. Pchjongčchang.