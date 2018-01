Erbanová má i přes zdravotní problémy evropský bronz

Erbanová patřila k favoritkám, ale už v noci na pátek se proti ní postavil jiný soupeř. „Prudce mi stoupla teplota, bylo mi hodně zle. Ráno to vypadalo lépe, ale úplně stoprocentně jsem se necítila. Na start jsem šla s tím, že uvidíme, co z toho bude. Úbytek sil se projevil na startu, navíc led tu není nejlepší, ale dala jsem do závodu opravdu všechno, takže s bronzem jsem spokojená," říkala do telefonu pro Sport.cz a Právo Erbanová. Nejrychlejší byla Rakušanka Vanessa Herzogová.

Se startem na páteční patnáctistovce nepočítala. Její druhou tratí na šampionátu by měl být sobotní kilometr, v němž má rovněž šanci na medaili. „V tuto chvíli neumím říct, jestli pojedu. Po pětistovce se necítím nejlíp, rozhodneme se podle mého zdravotního stavu. Nikdo totiž neví, co mi vlastně je, jestli jde o nějakou virózu nebo něco jiného. Riskovat nebudu," vysvětlila Erbanová.

Spokojený byl i trenér Petr Novák. „Karolína podala výborný výkon, kdyby byla stoprocentně fit, mohlo to být i lepší umístění. Pochopitelně jsem s bronzem spokojený, i při neúčasti Martiny Sáblíkové, která si léčí záda, se bez medaile vracet nebudeme. Radost mi udělala dvanáctým místem i jednadvacetiletá Nikola Zdráhalová, která si zajela na pětistovce osobní rekord v Evropě 39,65 sekundy," konstatoval.