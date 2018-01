McGregora čeká velký rok. Box byl jen odbočka, tvrdí kouč

Konec lenošení a počítání miliónů. Návrat upovídaného, kontroverzního ale milióny fanoušků sledovaného bojovníka se opravdu blíží. Hvězda MMA Conor McGregor se vrátil do tělocvičny a začal trénovat. Podle kouče Johna Kavanagha se vrátí do nejsledovanější organizace UFC.

Zpátky k tomu svému, návrat z ringu do oktagonu. Stomiliónový výdělek v dolarech a boxerská show s Floydem Mayweatherem splnila účel - finance a zájem celého světa. Teď už by se mělo jednat o obhajobu titulu v lehké váze. Místo šestnácti provazů pletivo v osmiúhelníku.

„Jsem rád, že je zpátky. Má pravidelné tréninky. Hodně se toho přihodilo v jeho životě, mnoho věcí mimo zápasy. Zdá se, že si to sedá a on je zpátky, trénuje téměř každý den," řekl Kavanagh pro BBC. „Myslím, že rok 2018 bude pro nás dalším velkým rokem. Ještě nevím přesně jak, ale plány se dávají dohromady," přidal kouč irského bojovníka.

Prezident UFC Dana White měl tvrdit, že McGregor by mohl přijít o svůj pás šampióna, protože naposledy bojoval v listopadu roku 2016, kdy porazil Eddieho Alvareze.

Nadšený kouč, ale rozhoduje McGregor

McGregorův trenér je v klidu. „Conor je stále šampiónem, mohou říkat, co chtějí, mám ten jeho pás stále doma, on je pořád šampiónem. On (McGregor) rozhoduje o tom, co má smysl, co bude další krok."

Návrat irského bouřliváka by fanoušci přivítali, je to rozdílový muž, který MMA dělá reklamu po celém světě. A všichni to vědí. „Uvidíme, co se stane v roce 2018, ale já jsem nadšený. Chcete-li znát můj názor, budu velmi tvrdě tlačit na MMA," přidal Kavanagh, který boxerskou zastávku bere za uzavřenou kapitolu.

„Box byl příjemnou odbočkou, ale smíšená bojová umění jsou mou vášní. Pokud mám s tím mít něco společného, tak on bude letos v kleci," dodal trenér.

Uvidíme. Hlava, která rozhoduje, tu má na krku McGregor.