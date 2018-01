Kolumbijská hvězda zavolala trenérovi futsalové Sparty. Chci za vás hrát, slyšel kouč

Sparta získala kolumbijského kouzelníka. Zatímco fotbalový klub z Letné ze všech sil vyjednává o přestupech posil na Letnou, trenér futsalové Sparty to má zařízené trochu jinak. Kolumbijec Angellot Caro, který hrál třeba za římské Lazio i v jiné slavné kluby, totiž sám zavolal kouče Beniho Simitčiho. „Už před měsícem mi psal, že se mu sparťanský projekt líbí, a teď se ozval znovu, že je připravený za Spartu hrát," prozradil kouč Sparty.

S trenérem pražského týmu se zná. Pod jeho vedením si už v minulosti zahrál. Přesto byl Simitči překvapený, když se mu Kolumbijec ozval. „Řekl mi, že až skončí tamní soutěž, rád by nám přišel pomoc," prozradil Simitči.

A přesně to se stalo. Naposledy proti Třinci ještě nemohl hrát, musel se dořešit jeho transfer, v příštím utkání už se ale kouzelník z Kolumbie předvede fanouškům. „Umí se prosadit jeden na jednoho. Věřím, že je to další z hráčů, který nám pomůže dosáhnout našeho cíle. Chceme sesadit Chrudim z mistrovského trůnu a děláme pro to maximum," konstatoval kouč.

O hráče byl zájem v Brazílii, kam ze Sparty nedávno odešla další hvězda - Wilde, ve Španělsku i Itálii. Právě přátelský vztah se Simitčim ale nakonec přilákal Angellota do Čech. „Je jedním z největších míčových kouzelníků ve světovém futsalu. Chceme hrát útočný futsal a fanoušci se mají na co těšit, zahrál si i za výběry světa," dodal kouč pražského týmu. Premiérově by se měla kolumbijská posila v české nejvyšší soutěži ukázat 19. ledna na hřišti Jeseníku.