Zemřel bývalý šéf slovenských olympioniků a člen MOV Černušák

Ve věku 96 let zemřel bývalý předseda Slovenského olympijského výboru Vladimír Černušák. Vysokoškolský pedagog se specializací na plavání byl prvním Slovákem v řadách Mezinárodního olympijského výboru (MOV), jehož byl až do své smrti čestným členem.

Jako sportovní funkcionář působil Černušák od 50. let minulého století. Od roku 1969 až do rozpadu federace byl místopředsedou Československého olympijského výboru, od prosince roku 1992 do roku 1999 vedl olympijský výbor samostatného Slovenska.

Členem MOV byl Černušák mezi lety 1981 a 2001. V letech 1983 pracoval v programové komisi a v období 1996-2001 v komisi mediální. V roce 2002 se po dovršení věkového limitu 80 let stal čestným členem MOV.

"Ztratil jsem dobrého přítele a člověka, jenž mi mnohokrát dokázal dobře poradit. Vždy se choval jako gentleman a pomohl mi najít cestu v olympijském hnutí," uvedl prezident MOV Thomas Bach.