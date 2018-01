Gymnastická hvězda Bilesová přiznala, že také ji zneužíval lékař

Čtyřnásobná olympijská vítězka Simone Bilesová je další z řady gymnastek, které tvrdí, že je sexuálně zneužíval bývalý lékař americké reprezentace Larry Nassar. Před dvacetiletou hrdinkou olympijských her v Riu de Janeiro nařklo Nassara z nevhodného chování více než sto gymnastek, mimo jiné i hvězdy Gabby Douglasová, Aly Raismanová či McKayla Maroneyová.

"Jsem jednou z mnoha těch, jež byly sexuálně zneužívány Larrym Nassarem," napsala Bilesová v emotivním prohlášení na sociálních sítích. "Prosím, věřte mi, že bylo mnohem těžší tato slova říct nahlas, než je teď dát na papír. Z mnoha důvodů jsem váhala s tím, abych svůj příběh zveřejnila, ale teď vím, že to nebyla moje chyba," uvedla desetinásobná mistryně světa.

Nassar byl v prosinci odsouzen k 60 letům vězení za držení dětské pornografie. Tento týden by měl být v Michiganu odsouzen právě za sexuální napadání dívek, jež byly v jeho lékařské péči, k čemuž se už dříve přiznal.

"Není normální podrobovat se léčbě u důvěryhodného týmového lékaře a děsivě tomu říkat 'zvláštní' péče. Takové chování je naprosto nepřijatelné, nechutné a urážlivé, zvlášť od člověka, o kterém mi bylo řečeno, že mu mám důvěřovat," napsala Bilesová.

Nejúspěšnější americká gymnastka historie uvedla, že byla po těchto událostech zlomená. "Čím víc jsem se snažila utišit ten hlas ve své hlavě, tím víc křičel," popsala.

Bilesová si dala po olympijských hrách v Riu pauzu a k cvičení se vrátila až loni v srpnu. Na závodech se hodlá představit poprvé letos v červenci a chce se připravit na obhajobu čtyř zlatých a jedné bronzové medaile na olympijských hrách v Tokiu 2020.

"Je neskutečně těžké znovu tyto události prožívat. Láme mi to srdce ještě mnohem víc, když pomyslím na to, že kvůli svému snu startovat v Tokiu se budu muset opakovaně vracet do tréninkového centra, kde jsem byla zneužívána," uvedla Bilesová, jež jako jediná gymnastka získala na mistrovství světa třikrát za sebou zlato ve víceboji.