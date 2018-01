Český pilot je překážkou účasti slovenského bobu na olympiádě

Před dvěma lety startoval Matoušek na mistrovství světa v českých barvách a za Slovensko jezdí až od aktuální sezóny. „Podle olympijské charty nemůže za zemi startovat sportovec, který v uplynulých třech letech reprezentoval jiný stát. Dá se to vyřešit výjimkou, ale záleží, jak se k tomu postaví členové exekutivy Mezinárodní federace bobů a skeletonu," konstatoval šéf slovenského svazu bobistů Milan Jagnešák pro televizi RTVS.

„Pokud jeho účast schválí, tak k tomu musí zaujmout stanovisko také Mezinárodní olympijský výbor. To už by pak mělo být kladné," předpokládá Jagnešák.

Slovenští bobisté v nedělním závodě evropského poháru ve Winterbergu výkonnostně potvrdili, že na olympiádu patří, když skončili na šestém místě. V celkovém hodnocení evropského poháru obsadila slovenská posádka výborné čtvrté místo. Před Slováky skončily jen tři německé stroje.

„Připouštím, že vše se vybavuje v hraničních termínech, ale nemělo smysl vybavovat výjimku v září, kdy nebylo jasné, zda se na olympiádu kvalifikujeme. Bylo by to čistě hypotetické. Celkově jsem však spokojený, protože jsme učinili maximum pro to, abychom mohli na olympiádě startovat," řekl Matoušek.