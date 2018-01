Šílenec? Připevnil kovové hroty na kolo a sjel slavnou sjezdovku

Kombinéza, helma, a především hřeby na kolech. Bez nich by vydržel na zledovatělém svahu jen pár sekund, pak by kolo položil a mohl poznat velké problémy.

Rakušan si podmanil více než tříkilometrový svah v Kitzbühelu s hroty, které měly patnáct milimetrů.Třiačtyřicetiletý sportovní nadšenec musel zdolat vyhlášenou sjezdovku Streif s průměrným sklonem 27 procent, na kterou vyrazí v sobotu sjezdaři specialisté v rámci ostře sledovaného závodu Světového poháru v alpském lyžování.

„Jízda na rovném ledovém povrchu je úplně něco jiného, to jsem doposud nezkoušel. Rozhodně to překročilo mé očekávání. Bylo to mnohem zábavnější, než jsem si myslel. Byl to pořádný fofr," přiznal Stöckl.