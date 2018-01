Březina na ME pokazil krátký program a je desátý

Českým krasobruslařům se krátký program na mistrovství Evropy nevydařil. Michal Březina zůstal patnáct bodů za osobním rekordem a v úvodní části soutěže obsadil desáté místo. Jiří Bělohradský skončil osmadvacátý a do pátečních volných jízd nepostoupil. Za šestým titulem za sebou rázně vykročil Španěl Javier Fernández, který vede o dvanáct a půl bodu.

Michal Březina při krátkém programu na ME v Moskvě.

Bronzový medailista z ME 2013 Březina na úvod krátkého programu neuspěl při pokusu o čtverný salchow. Po odrazu byl nakloněn mimo osu a musel jednu otáčku ubrat. Další chyba přišla v kombinaci s flipem, kdy spadl po nedotočeném trojitém toeloopu. Získal 72,72 bodu, horší známku za krátký program dostal na ME naposledy v roce 2009. Navzdory spoustě chyb předních evropských krasobruslařů to stačilo jen na závěr první desítky.

Spolehlivý krátký program předvedl šestadvacetiletý Fernández, který evropskému krasobruslení vládne nepřetržitě od roku 2013. Díky dvěma čtverným skokům jako jediný překonal stobodovou hranici.

Z nejsilnější závěrečné rozjížďky jel čistě už jen domácí Dmitrij Alijev. Úřadující juniorský vicemistr světa sice místo plánovaných dvou zařadil jen jeden čtverný skok, přesto se poprvé v kariéře dostal přes 90 bodů v krátkém programu a usadil se na druhém místě. Třetí je zatím překvapivě Lotyš Deniss Vasiljevs, který byl loni na ME sedmý.

Před domácím publikem selhal spolufavorit Michail Koljada. Místo čtverného toeloopu v kombinaci skočil jen dvojitý bez kombinace, takže za tento prvek nezískal žádný bod. Společně s chybou při čtverném lutzu to znamenalo, že zůstal dvacet bodů za osobním maximem a je průběžně čtvrtý. Od bronzové medaile, kterou loni získal, ho dělí 1,7 bodu.

Osmnáctiletý Bělohradský při třetím startu na ME nenavázal na dvacáté příčky z let 2016 a 2017. Úvodní flip byl nejistý a v kombinaci s trojitým lutzem skočil jen dvojitý toeloop místo trojitého. Známka 58,30 je nejhorší, kterou na evropských šampionátech za krátký program dostal.

Jeho jízda neměla seniorské parametry. "Souhlasil s tím, že předvedl juniorskou jízdu a ještě k tomu špatnou," řekl na adresu svého svěřence Tomáš Verner, který Bělohradského vede společně s Vlastou Kopřivovou. Bez trojité kombinace se podle něj nedalo pomýšlet na postup. "Řekl jsem Jiřímu, že tím, že zařadil kombinaci trojitého lutzu s dvojitým toeloopem se odhlásil z volných jízd," dodal evropský šampión z roku 2008.

Dnes je v Moskvě na programu ještě krátký program sportovních dvojic, který bude bez české účasti.