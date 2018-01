Arbitráž začne projednávat odvolání distancovaných Rusů

Arbitrážní soud pro sport (CAS) začne projednávat případy 39 ruských sportovců, kteří dostali kvůli dopingovým podvodům na olympijských hrách v Soči 2014 doživotní tresty, v pondělí 22. ledna. Slyšení v Ženevě potrvají až do víkendu a následující týden by měly být zveřejněny konečné verdikty u jednotlivých případů.

K arbitráži se odvolalo 42 ze 43 ruských sportovců, které Mezinárodní olympijský výbor v listopadu a prosinci minulého roku dodatečně diskvalifikoval ze Soči a udělil jim doživotní zákaz startu na OH. Jako jediný nepodal protest bobista Maxim Bělugin. Případy biatlonistek Olgy Zajcevové, Olgy Viluchinové a Jany Romanovové, jež ukončily kariéru, bude CAS projednávat později.

Slyšení se budou na dálku účastnit také bývalý šéf Ruské dopingové agentury Grigorij Rodčenkov, který na podvody v Soči upozornil, a Richard McLaren, jehož komise odhalila doping a korupci v ruském sportu. Oba budou svědčit pomocí telefonické konference či videohovoru.

Mezinárodní olympijský výbor po odhalení skandálu ze Soči vyloučil v prosinci Rusko z olympijských her v Pchjongčchangu, jež se konají od 9. do 25. února. Vybraní ruští sportovci se budou moci her účastnit jako neutrální, pokud prokážou svou dopingovou bezúhonnost.