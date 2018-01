Vypadáš jako dort! A ty jsi zase král steroidů. Boxeři se do sebe pustili mimo ring

Dvě věty a je přiloženo pod kotel boxerských emocí. Bitva těžkých vah se blíží. Novozélanďan Joseph Parker označil Brita Anthonyho Joshuu za krále steroidů. Ten to samozřejmě odmítá, předtím si ale on rýpl do soupeře, prý vypadá jak dort. Bitva neporažených propukla už před 31. březnem, kdy opravdu dojde na pěsti v Cardiffu.