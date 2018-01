Ledecká? Samková, či snad někdo z biatlonistů? Vlajkonoše zvolí sami sportovci, říká Doktor

Co vás v Pchjongčchangu čeká?

Sportovci začnou přijíždět od 1. února, takže je třeba připravit zázemí obou olympijských vesnic. Tím, že jsou dvě, je to trochu složitější.

Navíc výprava necestuje jedním speciálem, ale po částech.

Doprava je také složitější, než kdyby byl jeden charter a sportovci s materiálem dorazili najednou. Ale věřím, že organizační výbor to bude mít zajištěné precizně a nenastanou žádné prodlevy. Letecké speciály by byly složitější, každý tým má jiný přístup k aklimatizaci, jak je tam osmihodinový posun. Ale zase se létá přímo z Prahy do Soulu, pak sportovce čeká přestup do autobusu a zhruba čtyři hodiny do olympijské vesnice.

Jak budete vybírat vlajkonoše pro slavnostní zahájení?

Vlajkonoše si zvolí sami olympionici, takže ho nikdo v tuto chvíli nezná a nebude znát až do poslední chvíle, asi dva dny před zahájením.

Při něm má být velká zima, jakou očekáváte účast sportovců?

To je pravda, ale před nástupem budou čekat v zatepleném stanu a kdo nebude chtít být na stadiónu, může hned po nástupu vyrazit autobusem do vesnice. Sportovci se samozřejmě také musejí rozhodnout, co je pro ně větší přínos. Jestli se účastnit takové velké a krásné akce, kterou si budou pamatovat do konce života, nebo dát přednost tomu, že se budou v klidu soustředit na svoji soutěž i podle toho, za jak dlouho ji budou mít (například Martina Sáblíková závodí hned druhý den – pozn. red.).

Jakou bilanci výpravy budete považovat za úspěch?

Pro mě jako šéfa bude výprava úspěšná, když se vrátíme ve stejném počtu a v pořádku. Pak je důležité, aby sportovci měli pocit, že servis, který jsme jim připravili, je precizní. A medaile by samozřejmě byly hezké, ale já hrozně nerad tipuju. Víme, že řada sportovců, na které jsme sázeli, měla drobné zdravotní potíže, ale věřím, že se všichni dají do pořádku. Musíme si uvědomit, že počet medailí ze Soči je historickým úspěchem a nemusí se opakovat…