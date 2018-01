Slzičky nejmladší české olympioničky vystřídalo nadšení

Byla to na konci října standardní rozcvička před tréninkem, twistovaný skok, při němž partner odhodí partnerku a pak ji chytí. „Jenže nepovedlo se. Martin mě nechytil, spadla jsem na koleno,“ vzpomíná Dušková na osudný moment.

Nepříjemná diagnóza

Zprvu si vážnější komplikace nepřipouštěla, bolest přisuzovala klasickému naražení. Po pár dnech se vrátila do tréninku. „Jenže u některých pohybů jsem měla problém, v koleně mi cukalo, nezvládala jsem dopady ze skoků,“ líčí. Magnetická rezonance odhalila přetržený vaz v koleni a Dušková musela na operaci. „Došlo i na slzičky, takové ty bolestné,“ přiznává.

Pod skalpel zamířila poprvé v životě. „Z toho jsem měla nervy, bála jsem se, že se operace nějak pokazí a že se nevrátím do normálního života,“ připouští, že myšlenky na olympiádu byly v tu chvíli upozaděny. „Když jsem zjistila, že operace dopadla dobře, byla jsem míň nervózní. Ale noha pořád bolela, nemohla jsem chodit a bála se, že se nestihnu vrátit,“ přiznává.

Ani v Bidařovi mnoho optimismu nebylo. „Když se zjistilo, že Anička musí na operaci, měl jsem velké obavy, že to nevyjde. Naštěstí je silná,“ ocenil partnerku.

Dva invalidé

Zatím trénoval sám a čekal, kdy Duškové umožní koleno návrat na led. Té už se nálada pomalu zvedala, s trenérkou Evou Horklovou vtipkovala, že jsou jako dva invalidé. „Byla totiž na operaci s kyčlí,“ vysvětluje.

Ještě veselejší byla o Vánocích. „Měla jsem strašnou radost, že můžu na trénink. Třiadvacátého prosince jsem skočila prvního jednoduchého axela. Po Vánocích přišly dvojité skoky, po Novém roce trojitý toeloop,“ popisuje svůj bleskový návrat do skokanské formy.

Olympiáda rázem pro sedmý pár z loňského mistrovství Evropy začala dostávat konkrétní obrysy.

Splněný sen

„Celou dobu jsme doufali, že se to povede, i proto pan doktor plánoval operaci co nejdřív a takovou metodou, abych stihla aspoň měsíc přípravy,“ děkuje Dušková doktoru Miroslavu Sinkulemu. Plán vyšel, teď už s Bidařem jezdí celé tréninkové jízdy, které pilovali i u trenérů v Kanadě.

„Určitě nám ublížilo, že jsme skoro celou sezónu nezávodili a tři měsíce nejezdili spolu. Ale každý den je to lepší, tak to bude dobré i na olympiádě. Když se dostaneme do volných jízd, budeme rádi a užijeme si to tam, vždyť olympiáda je splněný sen,“ má jasno Dušková.