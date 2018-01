Nejužitečnějším baseballistou v extralize byl brněnský nadhazovač Chroust

Chroust v uplynulém roce odházel v play off třináct směn s jedenácti strikeouty a pomohl vybojovat Drakům Brno jednadvacátý titul. "Moc si ocenění vážím, nečekal jsem to. Loňský titul bylo velice náročné vybojovat. Ve finále proti Arrows Ostrava rozhodoval každý bod. Byla to patrně nejvyrovnanější série," řekl Chroust.

Výběr Draků se stal nejlepším týmem roku. Nejlepším nadhazovačem za uplynulý rok byl vyhlášen Američan Dylan Bramme, který hrál za Skokany Olomouc, ale v současné době se už připravuje na sezonu v americké nižší lize.

Nejlepším pálkařem se stal další cizinec Cameron Russ, jenž působí v Arrows Ostrava. Nejvíce homerunů odpálil Matěj Hejma z Eagles Praha, autor šestnácti nechytatelných míčů za bariéru, v základní části jich dal jedenáct.

"Bylo náročné se prosadit, každý tým měl minimálně jednoho nebo dva zahraniční nadhazovače. Liga byla nesmírně kvalitní, možná nejvíce v její historii," řekl Hejma.

Osobností extraligy se stal Pavel Budský. Bývalý reprezentant dál pomáhá Drakům a zároveň dovedl český univerzitní tým k čtvrtému místu na MS jako trenér. "Mám v plánu hrát, dokud to půjde. Vyhrávat nás pořád baví," prohlásil Budský, který se před lety dostal jako první český baseballista do nižší americké soutěže.