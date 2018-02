Průlomový verdikt! CAS zrušil doživotní tresty za doping pro ruské olympioniky

Ruští sportovci byli původně potrestáni za dopingové podvody na olympiádě v Soči v roce 2014 a přišli i o dosažené výsledky z domácích her. Arbitráž, na kterou se obrátilo 42 z 43 potrestaných, dnes však v 28 případech rozhodla o jejich navrácení do výsledkových listin.

Arbitráž v období od 22. do 27. ledna vyslechla každého z potrestaných sportovců. Před komisí vypovídal také bývalý ředitel moskevské laboratoře Grigorij Rodčenkov, který na státem organizovaný doping upozornil. Vystoupil před ní i Richard McLaren, na základě jehož zprávy MOV sportovce potrestal.

Přehled ruských sportovců, kterým Arbitrážní soud pro sport CAS v Lausanne kvůli nedostatku důkazů zrušil v plné výši tresty za doping na ZOH 2014 v Soči (celkem 28): Jméno Sport Medaile Alexandr Legkov běh na lyžích zlato a stříbro Alexandr Treťjakov skeleton zlato Dmitrij Truněnkov boby zlato Alexej Něgodaljo boby zlato Maxim Vylegžanin běh na lyžích 3x stříbro Olga Fatkulinová rychlobruslení stříbro Nikita Krjukov běh na lyžích stříbro Alexandr Bessmertnych běh na lyžích stříbro Albert Demčenko saně 2x stříbro Taťjana Ivanovová saně stříbro Jelena Nikitinová skeleton bronz Olga Stulněvová boby Ljudmila Udobkinová boby Jevgenij Bělov běh na lyžích Alexej Petuchov běh na lyžích Jevgenija Šapovalovová běh na lyžích Natalija Matvejevová běh na lyžích Alexandr Rumjancev rychlobruslení Ivan Skobrev rychlobruslení Arťom Kuzněcov rychlobruslení Sergej Chudinov skeleton Olga Potylicynová skeleton Marija Orlovová skeleton Jekatěrina Lebeděvová lední hokej Jekatěrina Paškevičová lední hokej Jekatěrina Smolencevová lední hokej Taťjana Burinová lední hokej Anna Ščukinová lední hokej

"CAS se jednohlasně shodl, že důkazy předložené MOV neměly v individuálních případech stejnou váhu," uvedla arbitráž v prohlášení. "V 28 případech nebyly dostatečné k potrestání za doping. V jedenácti ano, byl proto potvrzen verdikt MOV, ale s tím rozdílem, že místo doživotních trestů byl sportovcům zakázán pouze start na nejbližších zimních olympijských hrách."

Rusku by tak měly zůstat zlaté medaile, které v Soči získali běžec na lyžích Alexandr Legkov a skeletonista Alexandr Treťjakov. Celkem výpravě opět náleží devět ze třinácti původně odebraných cenných kovů. Zpátky naopak Rusové nedostanou dvě zlaté medaile bobistů a zatím ani dvě stříbra biatlonistek. Soud se totiž zatím nezabýval tresty pro Olgu Zajcevovou, Olgu Viluchinovou a Janu Romanovovovou, jež ukončily kariéru a jejich případy byly odloženy. Kromě nich CAS nejednal ani o případu bobisty Maxima Bělugina, který se proti trestu neodvolal.

Rozhodnutí arbitráže navíc znamená, že 28 omilostněných sportovců může požadovat dodatečnou nominaci na olympiádu v Pchjongčchangu. K tomu však potřebují pozvání od MOV, protože kvůli dopingové aféře byl suspendován Ruský olympijský výbor. Ministr sportu Pavel Kolobkov už prohlásil, že Rusko o dodatečné pozvánky bude usilovat. Nominace navíc už byly uzavřené minulý týden.

"Očekávám, že Mezinárodní olympijský výbor uzná rozhodnutí CAS a bezpodmínečně zajistí ruským sportovcům účast na blížící se olympiádě," prohlásil Kolobkov. "Za poslední rok prožili velmi těžké časy a teď to chtějí hodit za hlavu a dělat to, co mají nejradši - soutěžit ve férovém boji," uvedl.