Nejlepší sportovní fotografie se vrátily na Staroměstskou radnici, Zlaté Nagano s nimi

Po osmi letech se vrátila do historických prostor pražské Staroměstské radnice soutěžní výstava Sportovní fotografie roku, jejíž historie sahá až do sedmdesátých let minulého století a která bývala jednou z nejprestižnějších a nejnavštěvovanějších výstav v hlavním městě. Sportovním snímkem roku se stala fotografie Cape Epic od volného fotografa Michala Červeného. Originální souhru cyklistů a jejich dominantních stínů pořídil 31letý autor při etapovém závodě horských kol v Jižní Africe.