První český duel ovládl zkušenější Šonka, doletěl si pro třetí místo

Martin Šonka ve finále úvodního závodu nové sezóny mistrovství světa nestačil pouze na vítězného Američana Gouliena a druhého Japonce Muroju. V prvním kole závodu porazil svého krajana Kopfsteina v historicky prvním souboji dvou českých závodníků v sérii, v osmičce nejlepších byl rychlejší než Francouz Levot.

"Každé stupně vítězů jsou skvělé. Jak jsme předpokládali, tak se krásně ukázalo, že startovní pole se znovu neskutečně vyrovnalo a rozdíly se smazávají. Jednoduchá a rychlá trať, jaká byla tady, tomu navíc napomáhá. Dostat se na stupně vítězů bude stále těžší a těžší," líčí Šonka v tiskové zprávě.

"Museli jsme také řešit techniké problémy. Navíc kvůli nové, povinné a mnohem těžší baterii máme velkou nadváhu, což je prostě značný hendikep. S výkonem tedy nejsme úplně spokojení a třetí místo je asi maximum, za které jsme rádi."

A úvodní souboj s krajanem Kopfsteinem? "Petr létá rychle a čistě, je velmi těžký soupeř. I přes problémy se mi ale až na malou chybu povedl celkem čistý let a postoupili jsme dál. Určitě je to ale škoda pro naše fanoušky, kterých máme s Petrem hodně. Byla velká pravděpodobnost, že jeden z nás už v závodě nebude pokračovat, což se také stalo. Každopádně víme, že se teď musíme dát do práce, které nás nečeká málo. Na druhý závod do Francie musíme přijet v lepší formě," má jasno Šonka.