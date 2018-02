Akrobatický pilot Šonka byl po diskvalifikaci v Abú Zabí čtvrtý

Diskvalifikace může být uplatněna pouze na jeden let, takže Šonka přišel o výsledek v závěrečném Final Four, v němž skončil za Američanem Michaelem Goulianem a Japoncem Jošihidem Murojou. Na třetí místo se posunul Američan Kirby Chambliss.

"Bohužel, byli jsme dodatečně potrestáni za špatně nastavený předstih," uvedl Šonka na facebooku. "Technická komise to kontroluje po každém závodě a vždy jsme prošli. Nikdy jsme to nekontrolovali před závodem, protože se nám předstih nikdy neposunul a předpokládali jsme, že to bude v pořádku i tentokrát. Měli jsme to zkontrolovat, ale v záplavě jiných technických problémů jsme očekávali, že to bude v pořádku jako vždy," dodal český pilot, který obhajuje celkové druhé místo v seriálu. V Abú Zabí loni poprvé vyhrál.

Kvůli diskvalifikaci přišel o dva body v průběžném pořadí seriálu. "Z toho, co se dá zjistit, nešlo o úmyslnou snahu získat výhodu. Vypadá to, že tým si předstih neověřil. Když jsme jejich letadlo kontrolovali, zjistili jsme, že je mimo toleranci," uvedl technický ředitel Red Bull Air Race Jim Reed.

Podobná diskvalifikace z technických důvodů potkala Šonku i předloni, kdy přišel dodatečně o šest bodů ze závodu v Ascotu (5. místo) kvůli překročenému limitu povolených otáček motoru. V konečném pořadí seriálu kvůli tomu klesl ze sedmé na devátou příčku.