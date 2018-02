Bach pohrozil vyloučením boxu z programu olympijských her

Mezinárodní olympijský výbor MOV by mohl vyloučit box z programu olympijských her v Tokiu. Předseda MOV Thomas Bach na dnešní tiskové konferenci v Pchjongčchangu řekl, že je velmi znepokojen vedením boxerské asociace i jejím financováním.

Boxer Zdeněk Chládek při odletu na olympiádu v Londýně, do Tokia už by se podívat nemusel.

Zástupcům MOV se kromě dlouhodobých sporů v Mezinárodní amatérské boxerské asociaci (AIBA) nelíbí především fakt, že po nedávném odstoupení dočasného předsedy Franca Falcinelliho vede asociaci Uzbek Gafur Rachimov. Ten již několikrát čelil obvinění z mafiánských praktik i přímého napojení na organizovaný zločin.

"MOV je nespokojen se zprávou AIBA ohledně jejího vedení, financování a problémů týkajících se rozhodčích a dopingu. Vyhrazujeme si právo zvážit zařazení boxu do programu olympijských her mládeže v Buenos Aires i OH v Tokiu," řekl dnes Bach. Zároveň dodal, že AIBA dosud nevyvrátila možnost zmanipulování zápasů na předloňských OH v Riu de Janeiro.

Boxerská asociace se zmítá v krizi od loňského října, kdy byl kvůli porušování stanov a manažerským chybám suspendován dlouholetý předseda AIBA Wu Ching-Kuo. Tchajwanský funkcionář s rozhodnutím nesouhlasil a hrozil žalobou, nakonec ale rezignoval.