Francie padla hned na úvod, obhájci si dali předkrm

Obhajobu triumfu z posledních dvou let zahájili předpokládanou výhrou na půdě outsidera. Vítězstvím v Itálii vstoupili Angličané do letošního ragbyového Six Nations, tradičního Mistrovství šesti národů. Šlágrem prvního víkendu byl duel Francie s Irskem, který patřil hostům. Wales si pak doma hladce poradil se Skotskem.