Ostravská show rozvášnila fanoušky: Jako kdyby tu hrál s amatéry tenis Federer

Loby, kraťasy, co úder, to zážitek a splněné přání. Jako kdyby obyčejní smrtelníci z ulice vyzvali na kurtu tenisovou legendu Rogera Federera, před pár dny se splnění svého snu dočkali milovníci squashe. Amatéři na turnaji v centru FAJNE Ostrava vyzvali dva borce ze světové desítky. Obě hvězdy si to nakonec rozdaly ve finále. Třetí squashista světa Egypťan Ali Farag vyhrál nad Němcem Simonem Rösnerem, jenž je světovou šestkou. Třetí místo bral Čech Daniel Mekbib.