Neskutečný balík. Organizátoři her v Tokiu mají od sponzorů už 61 miliard

Přes různé jiné potíže jsou organizátoři letních olympijských her v Tokiu v roce 2020 mimořádně úspěšní při shánění peněz ze soukromých zdrojů. Dosud se jim povedlo od národních sponzorů získat téměř tři miliardy dolarů (61,3 miliardy korun), což je skoro třikrát více, než dokázali pořadatelé předchozích olympiád v Londýně a Riu de Janeiro.

"Jde o celkem 47 partnerů, z nich 15 patří do skupiny nejvýznamnějších sponzorů, 29 do druhé a tři do třetí. Od národních sponzorů se získalo 2,91 miliardy dolarů a další ještě přijdou," uvedl dnes v Pchjongčchangu člen Mezinárodního olympijského výboru John Coates, který stojí v čele koordinační komise pro hry v Tokiu.

Japonští pořadatelé budou peníze ze soukromých zdrojů potřebovat, neboť náklady na hry navzdory úsporným opatřením stále rostou a dosáhly už 20 miliard dolarů (přes 400 miliard korun). Ještě v prosinci přitom organizátoři odhadovali, že náklady budou činit asi 12,4 miliardy dolarů (cca 253 miliard korun).

Olympiáda je financována především z veřejných rozpočtů. Zhruba 13 miliard dolarů by mělo zaplatit město a další 1,4 miliardy dolarů japonská vláda. Zbytek by měl dodat organizační výbor právě prostřednictvím svých partnerů.