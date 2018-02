Často se ztrácí v čase, a tak Šafářová dostala nové hodinky

„Tuto značku mám velmi ráda. Hodinky nosím prakticky pořád. Vzhledem k tomu, že často cestuji přes několik časových pásem se v čase příliš neorientuji, a proto je potřebuji," řekla usměvavá hráčka, která se společně se zbytkem fedcupového týmu připravuje v libeňské O2 aréně na víkendový duel 1. kola se Švýcarkami.

Šafářová si také vyzkoušela virtuální tenis na herní konzoli. V zápase proti hokejistovi Komety Brno Martinu Nečasovi ale prohrála. „Tenis na xboxu jsem si vyzkoušela poprvé a je to úplně něco jiného než ve skutečnosti. Mé zkušenosti u něj opravdu nemůžu použít," pravila. To devatenáctiletý útočník přiznal, že s hraním virtuálních her má zkušenosti. „Když je čas, tak si na xboxu rád zahraju, v tom jsem měl proti Lucce výhodu."