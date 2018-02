Triumf vykoupený krví. Angličané prahnou po zlatém hattricku

Dva poslední ročníky ovládli, mohli by tak završit zlatý hattrick. A po dvou kolech letošního ragbyového Six Nations, tradičního Mistrovství šesti národů, mají Angličané stále naději. Doma po bitvě porazili Wales, což by mohlo být klíčové vítězství. Maximální bodový zisk v tabulce drží ještě také vedoucí Irsko.