Vítejte v pravěku. Čechům to na OH nevadí, mají srdce

Proti nejlepším si mohou připadat jako chudí příbuzní. Výbava českých bobistů je proti konkurenci trochu pravěk. Mají i více než deset let staré boby. Aby ušetřili, spí tihle nadšenci po ubytovnách, sami si vaří. Dávají to a perou se se světovou konkurencí. Olympiáda je snem, který za to stojí. Jak se bojuje s velmocemi, které mají miliónové rozpočty v eurech? Více se dozvíte v reportáži.