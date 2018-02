Vytoužená medaile vyšla. Sáblíková vybojovala stříbro!

Radostné gesto Martiny Sáblíkové poté, co zajela stříbrnou jízdu v závodě na 5000 m.

Štastná Martina Sáblíková poté, co vybojovala stříbrnou medaili v závodě na 5000 m.

Rodačka z Nového Města na Moravě šla bojovat a věděla, že v čele je Nizozemka Esmee Visserová s časem 6:50,23, skvělým časem.

Sáblíková vyjela na ovál stejně jako na trojce v poslední dvojici opět s Ruskou Natalií Voroninovou. A to na trati, která jí sedí. Vedle dvou zlatých z olympijských závodů na ní získala devět titulů mistryně světa. Den před závodem řekla, že je ochotna pro úspěch přijít o nohy.

https://www.facebook.com/olympijskytym/posts/1813051345385275

Znala časy všech předchozích deseti sokyň. Začala skvěle, měla náskok na první v průběžném pořadí, ale začala postupně ztrácet, byla dokonce na hranici stupňů vítězů.

Nervy s každým metrem, nakonec v posledním kole dokázala naplnit svoji metu, projela cílem jako druhá. Obrovská úleva byla na znát hned za cílovou čarou. Zlato mohla začít slavit Visserová, bronz získala překvapivě Voroninová.

Nervy až do konce

Sáblíková před sezónou bojovala se zraněním kolene levé nohy. A když se dala zdravotně do pořádku, zradila ji ploténka. I proto před hrami neměla dosud na kontě z probíhající sezóny jediné vítězství. Čtvrté místo na olympijské trojce nebylo tím výsledkem, který by ji uklidnil, naopak ji vehnal slzy do tváře. Vše mohla změnit trať na 5000 metrů, její oblíbená. Po boji dojela druhá.

Třicetiletá Češka získala ve Vancouveru 2010 tři medaile - dvě zlata a bronz, v Soči 2014 vybojovala dvě - zlato a stříbro. V Pchjongčchangu 2018 přidala jednu, tu druhou nejcennější.