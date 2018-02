Útok na devatenáctý titul? Koukala trápí zranění, a tak tají, jestli bude hrát

Od roku 2000 prohrál na republikovém mistrovství jediný zápas, přesněji v semifinále v roce 2009. Jan Koukal získal z domácího mistrovství již osmnáct titulů, jeho cílem je počet triumfů zaokrouhlit na dvacet, aby se na dálku vyrovnal bratrům Pospíšilovým. Někdejší českoslovenští reprezentanti v kolové vyhráli dvacetkrát mistrovství světa. Jenže má to háček. V letošním roce je účast české squashové legendy nejistá.

„Pořád nevím. Rozhodnu se v den přihlášky," konstatoval Koukal s tím, že dá vědět do 27. února do 10:00, kdy se přihlášky uzavírají. Koukal se potýká se zraněním, navíc toho letos moc neodehrál. Výjimkou byl poslední „áčkový" turnaj v Ostravě, kde se minulý týden dostal do finále, tam utkání proti Danielu Mekbibovi ale skrečoval. „Bylo to fajn squashové protažení," doplnil vítěz 34 turnajů PSA, který se v domácím žebříčku propadl až za nejlepší desítku.

Na svůj první titul má v plánu zaútočit Martin Švec, který v prosinci zaznamenal největší úspěch své dosavadní kariéry. V íránském Teheránu se dostal do finále turnaje PSA s dotací 10 tisíc dolarů. Během roku se připravuje v Praze, občas trénoval také se světovou jedničkou – Grégory Gaultierem nebo s jinými zahraničními hráči.

„Pokud Koukal nebude zraněný, tak počítám s tím, že nastoupí. Doufám, že hrát bude. Pokud bych turnaj měl vyhrát, nechtěl bych, aby se říkalo, že to bylo z důvodu absence největšího favorita," prohlásil Švec. V současné době je nejvýše postavený český hráč na žebříčku PSA (113. místo). „Pakliže by Koukal vyhrál, nezbývá než uznat, že je pořád nejlepší," dodal Švec.

Podobné ambice má také Daniel Mekbib, který je na žebříčku čtyři místa za ním. „V sezóně jsem hrál dobře proti hráčům z první stovky, dokonce i z padesátky. Na turnaj v Praze se těším. Chtěl bych, aby Honza Koukal určitě hrál," tvrdil Mekbib, který si v prosinci zahrál semifinále Prague Open a nyní odletěl na turnaje do Kanady.

Vysoko pomýšlí loňský finalista Jakub Solnický nebo Ondřej Uherka, který se rovněž pravidelně zúčastňuje turnajů PSA. Překvapit může junior Viktor Byrtus. Největší český talent dokáže porážet dospělé hráče, v minulém ročníku málem udolal v pětisetové bitvě ve čtvrtfinále Daniela Mekbiba.

V ženském turnaji není jisté, zda se akce zúčastní racketlonová šampionka Zuzana Kubáňová. Ta si ziskem loňského titulu splnila svůj squashový cíl. Uspět určitě hodlá Anna Serme, která ještě titul na MČR nezískala a momentálně je na 82. místě světového žebříčku. V minulých třech ročnících byla pokaždé ve finále a v posledních dvou byla velmi blízko zisku titulu.

Do hry však vstupuje Olga Kolářová, čtyřnásobná královna. Po mateřské dovolené opět trénuje a její důrazný styl může patřit opět k nejlepším. „Na pozice nejlepších se dere několik squashistů, kteří mají potenciál se probojovat do první světové stovky a prosazují se na akcích PSA. Myslím, že v letošním roce drama bude hned dvojnásobné – nejdříve budeme čekat, jestli se Koukal přihlásí. Pokud nastoupí do turnaje, nemá rozhodně nic jistého. V ženách očekávám souboj mezi Serme a Kolářovou," prohlásil Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe.