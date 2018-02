Drsný souboj v UFC vyhrála Pudilová

Už před zápasem to mezi bojovnicemi jiskřilo, během vážení došlo ke kontaktu, ale rána nepadla. Vše si drsňačky schovávaly až na samotný zápas.

„Tak to jsem zvědavá, jak jí to odstrkování půjde v zápase," rýpla si do Kanaďanky česká dračice na sociální síti.

V Austinu pak nakonec Češka slavila vítězství a fanoušci tvrdých úderů si přišli na své.