Kvůli olympiádě si předali bob v Polsku na odpočívadle

„Měli jsme na výsledek kolem šestnácté příčky. Ale dělal jsem drobné chyby a ani naše starty nebyly optimální. Nezbývá, než výsledek přijmout a vše brát jako zahřívací kolo pro čtyřbob," netajil zklamání účastník ZOH ve Vancouveru 2010 a v Soči 2014.

V Rusku skončil v soutěži dvojbobů dvaadvacátý. V Pchjongčchangu chtěl v soutěži mnohem výše. „Proto jsme si půjčili lepší stroj. Loňské výroby, funglovku," vykládal. „Jel jsem v něm svěťák v prosinci ve Winterbergu. I přes pomalý start jsme byli dvacátí. Ale než jsem stačil vymyslet, zda po něm nesáhneme, přišli za výrobcem Lotyši a řekli, že bob kupují," vyprávěl.

Bob si předali v Polsku na odpočívadle

Představa, že pojede v Pchjongčchangu se strojem, který absolvoval už závody na ZOH v Turíně 2006, jej štvala. A tak zavolal do Lotyšska. „Slíbili, že za tři tisíce eur mi ho na olympiádu půjčí, protože by jim stejně stál v garáži. Koupili ho totiž pro juniory. Problém byl, že ještě den před odletem materiálu do Pchjongčchangu závodil ve Francii. Takže jsme se večer s Kubou Havlínem sebrali a při návratu Lotyšů domů se potkali v Polsku na odpočívadle, kde jsme bob hodili na vlek a odvezli na letiště," vysvětloval Vrba.

Půlku potřebné sumy (cca 80 tisíc korun) zaplatil bobový svaz, zbytek financoval Vrba. „Nešlo o nejlevnější zapůjčení, ale zdaleka ani ne o nejdražší. Někdy se jen samotné nože půjčují za mnohem více. A já věděl, že náš starý bob by na dráze v Pchjongčchangu nefungoval," popisoval Vrba.

V bobu pouze v základní barvě, bez národních polepů, se Vrba cítil skvěle. „Šlo o výbornou volbu. Zapůjčení nelituji, byť se výsledek nedostavil," krčil smířlivě rameny.