Premiéra je tu. Petelice do palice, cesta, která má vést k výhře

„Řekla bych, že odklad zápasu mi celkově prospěl, jsem o něco víc připravená a smířenější. Co se týče váhy, tak jsem zvyklá s ní pracovat často, takže v téhle oblasti se mě to nijak nedotklo. Jediný, co už chci, abych to měla za sebou," přiznala Mašková pro Sport.cz.

Původně měla jít do klece 7. prosince, ale Ukrajinka nakonec nemohla nastoupit, takže česká zápasnice přišla do oktagonu jen pozdravit. V sobotu se postaví soupeřce z Rakouska. A jak se dalo předpokládat, velkou hlavu si z toho nedělá. „Vím, že je to Rakušanka. A co by na ní mělo platit? Jako na každého - petelice do palice," směje se Mašková, která spoléhá na trenéry, ti jí připraví taktiku. Za zády jí stojí Michal Hořejší a Alois Škeřík.

Na původní premiéru v MMA měla čtyři měsíce příprav, kvůli odkladu získala tři měsíce k dobru. Jednu ostrou zkoušku si dala o víkendu na Slovak Open, kde si vyzkoušela fullcontact a také K1.

V Pardubicích se diváci dočkají deseti zápasů v kleci. Mezi hlavní hvězdy bude patřit Uzbek Makhmud Muradov, trénující v týmu boxera Floyda Mayweathera.

Hlavním zápasem bude souboj Karlose Vémoly a Angličana Jamieho Sloaneho. Pro českého bojovníka to bude v tomto roce první zápas. Vémola se jako první Čech dostal do nejprestižnější MMA organizace UFC, do té by se rád vrátil. Musí tedy vyhrávat. Podle statistik webu sherdog.com má z posledních 11 bitev 10 výher. Naposledy porazil v prvním kole v prosinci Petra Ondruše v pražské O2 areně.