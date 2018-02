Triumf s hořkým koncem. Boxer po vítězném zápasu zemřel

Tragickou dohru měl víkendový zápas v Doncasteru o anglický boxerský titul v polotěžké váze mezi Scottem Westgarthem a Decem Spelmanem. Jednatřicetiletý Westgarth byl sice mezi provazy úspěšnější a duel vypsaný na deset kol vyhrál na body, později však v nemocnici zemřel. Na sociálních sítích to v pondělí potvrdil jeho promotér Stefy Bull.

Již při interview po oboustranně tvrdě vedeném zápasu, během něhož se oba borci ocitli na podlaze ringu, Westgarth vypadal, že ho trápí silné bolesti. Dokonce si postěžoval, že se necítí dobře. Vzápětí zkolaboval a byl okamžitě převezen na kliniku, kde o několik hodin později skonal. Přesná příčina úmrtí nebyla oznámena.

„Jsem absolutně zlomený a slovy nelze vyjádřit, co cítím. Budu se modlit za Scottovu rodinu a jeho blízké. Byl to i můj přítel," citoval tweet poraženého Spelmana deník The Guardian. S kondolencemi se připojili i další slavní britští boxeři jako Frank Bruno nebo Ricky Hatton.

Westgarth během své kariéry v ringu zaznamenal sedm výher, dvě porážky a jeden nerozhodný výsledek.