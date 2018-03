Dáme pár kol v ringu? Pětinásobný mistr světa v snookeru chce potrénovat s Tysonem

Bláznivý nápad? Na první pohled to tak vypadá. Bývalý boxerský šampión v těžké váze se potká v ringu s pětinásobným mistrem světa. Jenže. Rukavice nasadí Ronnie O'Sullivan, profesionální hráč v snookeru. Dvaačtyřicetiletý mistr od zeleného sukna má přezdívku Raketa, jeho troufalost by mohla skončit hodně tvrdou zkušeností, kdyby na něj Tyson Fury opravdu nastoupil. Tak rychle by letěl.

Dva rozdílné světy, přesto se oba známí sportovci potkali. Oba totiž trénují ve stejné posilovně ve Spojeném království.

O'Sullivan přiznal pro server mirror.co.uk, že by rád přelezl provazy a tam potkal boxerského obra, který je téměř o třicet centimetrů vyšší a asi o 40 kilo těžší.

„Viděl jsem lidi, jak se dívali na toho velkého chlápka a myslel jsem si, že je to Tyson," řekl O'Sullivan pro Eurosport. Byl to on. Snookerový mág mu řekl, že zná jeho kamaráda, Tyson mu hned odpověděl. „Ok, jak se máš, Ronnie?" Tak vše začalo. „Rád bych se připojil k tobě, co si dát pár kol, pokud máš chuť," zkusil prubnout boxera odvážlivec.

Světová jména ve svých sportech

O'Sullivan nikdy nebyl v ringu. Minulý týden jejich setkání ještě nedopadlo. „Ale my se potkáme," je si jistý muž, který patrně zažije jiný sportovní level proti své profesi.

Tyson by se rád vrátil do opravdového zápasu. V prosinci minulého roku mu vypršel dvouletý trest za pozitivní test na nandrolon z předloňského února. V listopadu 2015 byl přitom kontroverzní Brit na vrcholu slávy, když porazil Vladimira Klička, poté však jeho kariéra uvadala kvůli alkoholu a drogám.

O'Sullivan má k boxu daleko, ale ve své profesi je takovou ikonou, že mu královna Alžběta II. v poslední den roku 2015 udělila za sportovní výkony Řád britského impéria. Pokud se postaví mezi provazy slavnému boxerovi, možná si vyslouží i další medaili. Za odvahu...